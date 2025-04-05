تشكيل برشلونة - ليفاندوسكي وتوريس أساسيان في مواجهة بيتيس
السبت، 05 أبريل 2025 - 19:49
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال بيتيس.
ويلتقي برشلونة مع ريال بيتيس على ملعب مونتجويك بالجولة 30 من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل تواجد فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي بشكل أساسي بدلا من رافينيا.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: فويتشيك تشيزني.
الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.
الوسط: جافي - بيدري - فرينكي دي يونج.
الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوسكي - فيران توريس.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي خسر ضد فالنسيا منذ قليل.
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