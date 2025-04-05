انتهت دربي جدة - الأهلي (2)-(2) الاتحاد

السبت، 05 أبريل 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في دربي جدة في الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------

انتهت

ق 90+4: جووووووول بنزيمة بعد تسديدة من عرضية أرضية.

ق 82: جوووووول إيفان توني بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ق 74: جوووووول ديابي بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 52: جوووووول إيبانييز من رأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+8: الحكم يقرر بعدم وجود ركلة جزاء.

ق 45+7: الحكم يعود لتقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء للأهلي.

ق 45+1: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ق 45: الحكم يعود لمشاهدة حالة في تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لإيفان توني.

ق 17: تسديدة قوية من رياض محرز يتصدى لها محمد المحاسنة حرس مرمى الاتحاد.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الأهلي الاتحاد الدوري السعودي
نرشح لكم
بلان: لا يوجد سر في عودتنا أمام الأهلي.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين يايسلة: التحكيم في بطولة آسيا أفضل من الدوري.. وغير راض عن الحكم التعادل يسيطر على دربي جدة في مباراة مثيرة بين الاتحاد والأهلي تشكيل دربي جدة - رياض محرز في هجوم الأهلي.. وبنزيمة أساسيا مع الاتحاد جيسوس: النصر يستحق الفوز علينا.. وأتحمل المسؤولية كاملة بيولي: نلعب بطريقة هجومية دائما ضد أي منافس.. ولهذا السبب انتصرنا على الهلال الرياض تتلون بالأصفر.. رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال بعد أكثر من 3 أعوام انتهت دربي الرياض - الهلال (1)-(3) النصر
أخر الأخبار
بوجلبان: كنا نستحق الفوز ولكن.. وهذا ما كنا نريده قبل المباراة 6 ساعة | الكرة المصرية
وزير الرياضة يكشف حقيقة خصخصة الأندية 6 ساعة | الدوري المصري
بلان: لا يوجد سر في عودتنا أمام الأهلي.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين 7 ساعة | سعودي في الجول
ميلان يواصل عاداته مع كونسيساو ويتعادل مع فيورنتينا في سان سيرو 7 ساعة | الكرة الأوروبية
يايسلة: التحكيم في بطولة آسيا أفضل من الدوري.. وغير راض عن الحكم 7 ساعة | سعودي في الجول
لويس إنريكي: سعيد بالتتويج بالدوري لكن علينا تحطيم الأرقام القياسية 7 ساعة | الكرة الأوروبية
سام مرسي: الهزيمة من ولفرهامبتون قاسية لكن سنواصل القتال 7 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عرض أوروبي لـ قندوسي.. وآخر منتظر من الخليج 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى