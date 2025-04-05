انتهت دربي جدة - الأهلي (2)-(2) الاتحاد

بلان: لا يوجد سر في عودتنا أمام الأهلي.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين

يايسلة: التحكيم في بطولة آسيا أفضل من الدوري.. وغير راض عن الحكم

التعادل يسيطر على دربي جدة في مباراة مثيرة بين الاتحاد والأهلي

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