أرتيتا: إيفرتون لم يصنع أي فرص.. وعلينا التأقلم على القوة البدنية في الدوري

السبت، 05 أبريل 2025 - 19:41

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن إيفرتون لم يصنع أي فرص خلال اللقاء.

قدم إيفرتون هدية ثمينة إلى غريمه أرسنال، بعدما فرض نتيجة التعادل الإيجابي على أرسنال.

وتعادل أرسنال أمام إيفرتون 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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وقال المدرب الإسباني لـ TNT Sports: "أنا غير سعيد بسبب النتيجة، إيفرتون فريق بدني ومباشرر للغاية وخصم صعب".

وأضاف "فقدنا الكرة كثيرا في الشوط الثاني ثم أتى قرار ركلة الجزاء الذي من وجهة نظري أنها لا تستحق احتسابها".

وأكمل "علينا التعامل مع قوة الخصوم من جانب اللياقة البدنية، علينا التأقلم مثل العديد من الفرق الأخرى هنا".

وأنهى حديثه قائلا: "أتيحت لنا بعض الفرص الخطيرة ولكن لم نستغلها باستثناء الهدف، إيفرتون لم يصنع أي شيء على الإطلاق، لذلك من المخيب للآمال أن نستقبل هذا الهدف".

التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 62 نقطة في المركز الثاني، لكنه منح ليفربول المتصدر فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى 14 نقطة حال فوزه على فولام في مباراة الغد.

في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 35 نقطة ليرتقي إلى المركز 14 مؤقتا في انتظار باقي مباريات الجولة.

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