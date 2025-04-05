انتهت كرة طائرة - الأهلي 3 (26)-(24) 1 الزمالك.. الكأس يتلون بالأحمر

السبت، 05 أبريل 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتفوق الأهلي في نصف النهائي على الاتحاد السكندري، وفاز الزمالك على بتروجت.

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وتوج الأهلي هذا الموسم بلقبي السوبر المصري والدوري المصري، فيما فاز الزمالك بلقب البطولة العربية.

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نهاية الشوط الرابع واللقاء.. 26-24 للأهلي

22-22

16-16

11-9 للأهلي

نهاية الشوط الثالث 25-17 للزمالك

14-18 للزمالك

10-8 للأهلي

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني 25-21 للأهلي

14-9 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 25-20 للأهلي

22-17 للأهلي

11-8 للأهلي

بداية اللقاء

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