قبل 6 جولات على النهاية.. سان جيرمان يحسم لقب الدوري الفرنسي للمرة 13

توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ 13 في تاريخه.

وفاز باريس سان جيرمان على انجيه بهدف دون رد ليضمن التتويج باللقب قبل 6 جولات على النهاية.

التتويج كان هو الرابع على التوالي لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وسجل هدف فوز باريس سان جيرمان اللاعب ديزيري دوي في الدقيقة 55 مستغلا عرضية من كفيتشا كفارتسخيليا.

وارتفع رصيد سان جيرمان للنقطة 74 بفارق 24 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني والذي لن يتمكن من اللحاق بفريق العاصمة حتى لو فاز بجميع مباراته المقبلة.

ووسع سان جيرمان الفارق مع سانت إتيان كأكثر فريق تتويجا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 13 مرة وبفارق 3 ألقاب عن سانت إتيان.