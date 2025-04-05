كرة سلة - رئيس BAL: هذا سبب فوز الأندية العربية باللقب

انطلقت اليوم منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة في المغرب الذي يستضيف المرحلة الأولى من التصفيات.

ويشارك من مصر الاتحاد السكندري بصفته بطل الدوري المصري الموسم الماضي.

وقال أنيبال مناف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة في مؤتمر افتتاح البطولة: "تم اختيار المغرب لاستضافة البطولة حتى نزيد من شعبية كرة السلة ونساعد على استمرار اللعبة في قارة إفريقيا".

وأضاف "في شهر أغسطس لدينا بطولة إفريقيا ومن المهم أن نعرف أن المغرب في وضع جيد لتنظيم البطولة".

وأكمل "المنتخبات الإفريقية تحقق إنجازات جيدة وتطور نفسها وتنافس بشكل كبير مثلما نتوقع منها".

وواصل "نفكر كيف نطور اللعبة وكان الاتفاق مع مؤسسة الدوري الإفريقي لكرة السلة أن يكون هناك طرق جديدة للتطوير بفضل شراكتنا مع NBA ونحن نحاول إن نظهر لهم قدرتنا على تطوير اللعبة".

وأتم "أتمنى للجميع الاستمتاع بالمباريات".

من جانبه صرّح أمادو فال رئيس الدوري الإفريقي لكرة السلة: "رأينا الشغف في جمهور المغرب ولذلك اخترنا أن تكون هذه المرحلة من التصفيات هناك وأن تكون المرحلة النهائية من البطولة في جنوب إفريقيا".

وأردف "هذا هو الموسم الخامس وسينطلق بشكل مميز ولدينا فرق من دول جديدة مثل الرأس الأخضر وكينيا وهذا يزيد من شعبية البطولة وهذا هو هدفنا".

وتابع "المغرب يستعد لتنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم وكأس العالم وهذا ما دفعنا لتنظيم هذا الحدث المهم في المغرب".

وواصل "الاتحاد السكندري يشارك لأول مرة في البطولة واعتدنا مشاركة الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية ولكن هذه المرة يشارك الاتحاد بصفته بطل الدوري المصري".

واستدرك "هدفنا أن تكون هذه البطولة من أفضل البطولات في السنوات المقبلة".

وأوضح "الفرق العربية فازت بـ 3 من 4 نسخ للبطولة بفضل الاستقرار الذي يعطيهم الأفضلية وهو نفس الأمر بالنسبة لفريق بترو دي لواندا الأنجولي".

وأتم "هدفنا أن يشارك أكبر عدد من الفرق في البطولة وأن تكون هناك منافسة قوية بينهم والأفضل يفوز باللقب".