انتهت كأس العاصمة - زد (1)-(2) البنك.. الضيوف لربع النهائي
السبت، 05 أبريل 2025 - 19:09
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.
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انتهت
ق 82: جووول ياو أنور يضيف الثاني للبنك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 72: علي لطفي يتصدى لركلة جزاء نفذها أسامة فيصل
ق 71: طرد محمد أشرف مدافع زد لحصوله على إنذارين
ق 70: شاهندة المغربي تحتسب ركلة جزاء للبنك بعد عودة للفيديو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: جووول التعااادل.. شادي حسين يدرك التعادل لزد برأسية رائعة بعد عرضية مصطفى سعد
ق 34: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لزد
ق 32: جووول أووول البنك يتقدم عن طريق محمد أشرف بعد لمسة سعيدو سيمبوري
ق 28: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها علي لطفي
بداية اللقاء
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