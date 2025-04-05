انتهت كأس العاصمة - زد (1)-(2) البنك.. الضيوف لربع النهائي

السبت، 05 أبريل 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

إسحاق يعقوب - البنك الأهلي - زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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انتهت

ق 82: جووول ياو أنور يضيف الثاني للبنك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 72: علي لطفي يتصدى لركلة جزاء نفذها أسامة فيصل

ق 71: طرد محمد أشرف مدافع زد لحصوله على إنذارين

ق 70: شاهندة المغربي تحتسب ركلة جزاء للبنك بعد عودة للفيديو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جووول التعااادل.. شادي حسين يدرك التعادل لزد برأسية رائعة بعد عرضية مصطفى سعد

ق 34: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لزد

ق 32: جووول أووول البنك يتقدم عن طريق محمد أشرف بعد لمسة سعيدو سيمبوري

ق 28: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها علي لطفي

بداية اللقاء

زد البنك كأس عاصمة مصر
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