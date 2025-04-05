دوري المحترفين - المنصورة يحقق الانتصار الرابع على التوالي.. وأسوان يتعادل مع بلدية المحلة

السبت، 05 أبريل 2025 - 18:47

كتب : رضا السنباطي

المنصورة - القناة

اختتم اليوم السبت الجولة 28 من دوري المحترفين المصري.

وحقق المنصورة انتصاره الرابع على التوالي بالفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد.

أحمد العزازي سجل الهدف الوحيد في الشوط الثاني برأسية.

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الفوز رفع رصيد المنصورة للنقطة 30 في المركز الـ 13.

وفاز القناة على لافيينا بهدفين دون رد.

سجل ثنائية القناة كل من أحمد رفع ريفو وسايكو.

تعادل أسوان مع بلدية المحلة بدون أهداف.

وارتفع رصيد أسوان للنقطة 47 في المركز الرابع.

وتقام مباريات الجولة 29 يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

دوري المحترفين المنصورة
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