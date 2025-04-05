دوري المحترفين - المنصورة يحقق الانتصار الرابع على التوالي.. وأسوان يتعادل مع بلدية المحلة

بعد العقوبات الصارمة.. مركز شباب كفر بولين يصدرا بيانا بشأن قرارات اتحاد الكرة

منع من ممارسة نشاط في الكرة.. اعتماد عقوبات في الدرجة الثالثة بعد الاعتداء على حكم

اتحاد الكرة: اعتماد أجندة المنتخب في يونيو.. وتفويض أبو ريدة لمناقشة تصور الموسم المقبل

دوري المحترفين - دجلة يبتعد في الصدارة.. والمقاولون العرب يفقد نقطتين

دوري المحترفين - طنطا يفوز على الداخلية برباعية.. وكهرباء الإسماعلية يقلب الطاولة على السكة الحديد مودرن

دوري المحترفين - استقالة أمير عزمي من تدريب الداخلية بعد الخسارة برباعية

دوري المحترفين - صراع الصدارة كما هو بعد نهاية الجولة 27

مواعيد مباريات الأربعاء - دوري المحترفين المصري