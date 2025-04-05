كريستال بالاس يفوز على برايتون في مباراة الـ3 بطاقات حمراء.. وانتصار ولفرهامبتون أمام إبسويتش

حقق كريستال بالاس انتصارا كبيرا على برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل جان فيليب ماتيتا ودانييل مونيوز ثنائية بالاس، بينما أحرز داني ويلبيك هدف برايتون الوحيد.

وشهد اللقاء 3 بطاقات حمراء، بواقع بطاقتين إيدي نكيتياه ومارك جويهي ثنائي كريستال بالاس، وطرد لجان بول فان هيكي لاعب برايتون.

وافتتح ماتيتا النتيجة مبكرا في الدقيقة الثالثة من صناعة إبيريتشي إيزي.

وتعادل ويلبك في الدقيقة 31 من صناعة يانكوبا مينتي.

وصنع إزي الهدف الثاني لفريقه الذي سجله مونيوز في الدقيقة 55.

وحصل نكيتياه على بطاقة صفراء في الدقيقة 69 لداعي السقوط، ثم تحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد بعد 9 دقائق.

وطرد جويهي في الدقيقة 90 ليكون اللاعب الثاني في كريستال بالاس.

وطرد فان هيكي لاعب برايتون في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز وصل بالاس للنقطة 43 في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد برايتون عند النقطة 47 في المركز الثامن.

إبسويتش تاون × ولفرهامبتون

خسر إبسويتش تاون من خصمه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وسجل بابلو سارابيا ويورجن ستراند لارسن ثنائية ولفرهامبتون، وأحرز ليام ديلاب هدف إبسويتش.

وشارك الدولي المصري سام مرسي في المباراة بشكل كامل.

وتقدم ديلاب لإبسويتش في الدقيقة 16 من صناعة دارا أوشيا.

وتعادل سارابيا في الدقيقة 72، ثم أحرز لارسن هدف الفوز في الدقيقة 84 من صناعة سارابيا.

وابتعد ولفرهامبتون أكثر عن مراكز الهبوط بهذا الفوز ووصل للنقطة 32 في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد إبسويتش عند النقطة 20 في المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط.

وست هام × بورنموث

انتهت مباراة وست هام وبورنموث بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتمكن إفانيلسون ثنائية بورنموث، بينما سجل نيكلاس فولكروج وجارود بوين هدفين وست هام.

وسجل إفانيلسون الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 38، وتعادل فولكروج في الدقيقة 61 من صناعة جيمس وورد براوس.

واستطاع بوين من تسجيل الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 68 من صناعة محمد قدوس.

وتعادل إفانيلسون في الدقيقة 79 من صناعة دان هويسن.

وارتفع رصيد وست هام للنقطة 35 في المركز الـ15، ووصل بورنموث للنقطة 45 في المركز التاسع.