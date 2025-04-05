الدوري يبتعد.. رأسية دورو تهدي فالنسيا فوزا قاتلا على ريال مدريد

السبت، 05 أبريل 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

فالنسيا ضد ريال مدريد

حقق فالنسيا الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 34 في المركز 15 بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 63 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل.

سجل ثنائية فالنسيا كل من مختار دياخابي وهوجو دورو، بينما أحرز فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الوحيد.

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التشكيل

ريال مدريد بدأ المباراة بالحارس الشاب فران جونزاليس على حساب أندري لونين غير الجاهز.

أحداث المباراة

كيليان مبابي حصل على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة بعد انفراد بالمرمى.

مامارداشفيلي تألق وتصدى لركلة الجزاء التي نفذها فينيسيوس جونيور.

وبعد دقيقتين سجل دياخاتي هدف فالنسيا الأول برأسية من ركنية نفذها أندري ألميدا.

وتعادل ريال مدريد عن طريق دياخابي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل.

وتألق مامارداشفيلي من جديد في التصدي لتسديدة من كيليان مبابي.

بعد بداية الشوط الثاني مباشرة تعادل ريال مدريد عن طريق فينيسيوس بمتابعة لرأسية جود بيلينجهام.

وكاد مبابي أن يسجل في الدقيقة 67 بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وتعملق مامارداشفيلي في التصدي لكرة أمام المرمى من فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 95 تمكن فالنسيا من تسجيل هدف الفوز عن طريق هوجو دورو البديل برأسية مستغلا عرضية من رافا مير.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد المقبل.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
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