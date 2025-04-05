كأس العاصمة - سيراميكا يخطف نقطة تعادل قاتلة أمام المصري

فرض التعادل نفسه بين المصري وسيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر بلقاء أقيم في استاد السويس الجديد.

سجل كريم بامبو للمصري وأحمد قندوسي لسيراميكا كليوباترا.

وتعادل المصري للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة ورفع رصيده لـ 3 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثالث.

وينهي المصري مشواره في البطولة بلقاء غزل المحلة، فيما يلتقي سيراميكا مع زد في الجولة الأخيرة.

ويعد ذلك التعادل الثالث بين الفريقين في جميع المسابقات والثاني على التوالي بينهما.

التشكيل

قاد كريم بامبو وميدو جابر وبابي بادجي هجوم المصري.

فيما بدأ أحمد عابدين في دفاع سيراميكا كليوباترا.

وصف المباراة

سدد مازن ياسر أول كرة في اللقاء في الدقيقة 8 مرت بحوار القائم.

وبعد 3 دقائق أرسل بابي بادجي عرضية أرضية أودعها كريم بامبو في الشباك بسهولة معلنا تقدم المصري.

بعد جملة فنية ولا أروع.. كريم بامبو يفتتح التسجيل للمصري في شباك سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/uO83X7TOnF — ON Sport (@ONTimeSports) April 5, 2025

وتألق محمود جاد في التصدي لتسديدة قوية من فاخري لاكاي في الدقيقة 23.

وأهدر بعدها بدقيقة واحدة أحمد بلحاج بعيدا عن المرمى.

وطالب لاعبو سيراميكا بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم قرر استمرار اللعب لتنتهي المباراة بالتعادل.

في الشوط الثاني، أهدر ليستويل أمانكونا فرصة إضافة الثاني بإهدار انفراد بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 78 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه محمد توني إثر اعتراضه على قرار الحكم.

وفي الدقيقة 87 تسلم قندوسي كرة عرضية أرضية من محمد رضا سددها في الشباك.

في الدقائق الأخيرة.. قندوسي يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المصري pic.twitter.com/eY1PYRLn3c — ON Sport (@ONTimeSports) April 5, 2025

وتوقفت المباراة في الدقيقة 90+3 بعد التحام رأسي قوي بين أحمد عيد ومحمد رضا تسببت في تساقط الدماء.