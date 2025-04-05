كأس العاصمة - سيراميكا يخطف نقطة تعادل قاتلة أمام المصري

السبت، 05 أبريل 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

أحمد عامر - المصري

فرض التعادل نفسه بين المصري وسيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر بلقاء أقيم في استاد السويس الجديد.

سجل كريم بامبو للمصري وأحمد قندوسي لسيراميكا كليوباترا.

وتعادل المصري للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة ورفع رصيده لـ 3 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

أخبار متعلقة:
التشكيل - ميدو جابر يقود هجوم المصري.. وقندوسي ولاكاي أساسيان مع سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - رابطة الأندية ترفض طلب المصري بشأن مباراة سيراميكا طلب منتظر من المصري لرابطة الأندية بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا بيسيرو: زيزو كان يرغب في اللعب أساسيا ضد سيراميكا.. وحارب عندما شارك

فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثالث.

وينهي المصري مشواره في البطولة بلقاء غزل المحلة، فيما يلتقي سيراميكا مع زد في الجولة الأخيرة.

ويعد ذلك التعادل الثالث بين الفريقين في جميع المسابقات والثاني على التوالي بينهما.

التشكيل

قاد كريم بامبو وميدو جابر وبابي بادجي هجوم المصري.

Image

فيما بدأ أحمد عابدين في دفاع سيراميكا كليوباترا.

Image

وصف المباراة

سدد مازن ياسر أول كرة في اللقاء في الدقيقة 8 مرت بحوار القائم.

وبعد 3 دقائق أرسل بابي بادجي عرضية أرضية أودعها كريم بامبو في الشباك بسهولة معلنا تقدم المصري.

وتألق محمود جاد في التصدي لتسديدة قوية من فاخري لاكاي في الدقيقة 23.

وأهدر بعدها بدقيقة واحدة أحمد بلحاج بعيدا عن المرمى.

وطالب لاعبو سيراميكا بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم قرر استمرار اللعب لتنتهي المباراة بالتعادل.

في الشوط الثاني، أهدر ليستويل أمانكونا فرصة إضافة الثاني بإهدار انفراد بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 78 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه محمد توني إثر اعتراضه على قرار الحكم.

وفي الدقيقة 87 تسلم قندوسي كرة عرضية أرضية من محمد رضا سددها في الشباك.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 90+3 بعد التحام رأسي قوي بين أحمد عيد ومحمد رضا تسببت في تساقط الدماء.

المصري سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
الجنايني: زيزو زملكاوي مخلص.. ومن يملك توقيعه أو عقده يظهره لنا كأس العاصمة - البنك يتأهل لربع النهائي بفوز مثير على زد ضمن خطة أوسكار رويز.. انطلاق معسكر تطوير التحكيم انتهت كأس العاصمة - زد (1)-(2) البنك.. الضيوف لربع النهائي قائمة الأهلي - عودة طاهر لأول مرة في 2025 أمام الهلال مؤتمر بيسيرو: سأفعل ذلك لأول مرة في تاريخي.. ولدي علامات استفهام في الجول يكشف حقيقة تحديد موعد اجتماع زيزو مع مسؤولي الزمالك مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التشاور بشأن رحيل كولر
أخر الأخبار
التعادل يسيطر على دربي جدة في مباراة مثيرة بين الاتحاد والأهلي 22 دقيقة | سعودي في الجول
إيقاف مورينيو وتغريمه عقب أحداث كأس تركيا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد شهرين من الغياب.. عودة عمر فايد ومشاركته في خسارة بيرشوت 34 دقيقة | المحترفون
مؤتمر أنشيلوتي: الأمل في الدوري صار أضعف.. ولهذا سدد فينيسيوس رغم إهداره 58 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الثلاثية المحلية حمراء.. الأهلي يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك 59 دقيقة | كرة طائرة
مامارداشفيلي: راهنت فينيسيوس أثناء ركلة الجزاء.. ولم يدفع بعد ساعة | الدوري الإسباني
الجنايني: زيزو زملكاوي مخلص.. ومن يملك توقيعه أو عقده يظهره لنا ساعة | الدوري المصري
كأس العاصمة - البنك يتأهل لربع النهائي بفوز مثير على زد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى