باير ليفركوزن يخطف فوزا قاتلا في الـ+90 من هايدنهايم.. ودورتموند ينتصر على فرايبورج

خطف باير ليفركوزن فوزا قاتلا على منافسه هايدنهايم بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل إيميليانو بوينديا هدف باير ليفركوزن.

وللمباراة الثالثة على التوالي يفوز ليفركوزن في بطولة الدوري، إذ انتصر على شتوتجارت وبوخوم قبل لقاء اليوم.

لكن خسر في المباراة الماضية في كأس ألمانيا في مفاجأة أمام بيليفيلد الذي يتواجد في الدرجة الثالثة.

وأحرز بوينديا الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبذلك يواصل ليفركوزن مطاردة بايرن ميونيخ على صدارة الدوري.

ولا يتبقى لليفركوزن أي بطولة أخرى للعب عليها عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

ووصل ليفركوزن للنقطة 62 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما تجمد رصيد هايدنهايم عند النقطة 22 في المركز الـ16.

فرايبورج × بوروسيا دورتموند

انتصر بوروسيا دورتموند على خصمه فرايبورج بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في نفس اللقاء.

وسجل كريم أدييمي وكارني تشوكويميكا وسيرهو جيراسي وجيمي جيتينس أهداف دورتموند.

وعلى الجانب الآخر أحرز ماكسيميليان إجيستين هدف فرايبورج الوحيد.

ويواصل فرايبورج نتائجه السلبية في الدوري، إذ للمباراة الخامسة تواليا لم يحقق الانتصار.

وافتتح أدييمي النتيجة في الدقيقة 34 من صناعة بيير، ثم ضاعف تشوكويميكا النتيجة في الدقيقة 51.

وزاد جيراسي الفارق في الدقيقة 68 من صناعة براندت، وسجل جيتينس الهدف الرابع في الدقيقة 78.

وقلص إجيستن الفارق في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد دورتموند للنقطة 41 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 42 في المركز السابع.