قائمة الأهلي - عودة طاهر لأول مرة في 2025 أمام الهلال

تواجد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لأول مرة في قائمة الفريق المتجهة لموريتانيا للقاء الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا.

وغاب طاهر طوال الفترة الماضية عن مباريات الأهلي بعد تعرضه للإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية.

وسيكون ذلك أول ظهور لصاحب الـ 28 عاما في قائمة الأهلي خلال عام 2025 بعدما أصيب في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في ديسمبر الماضي.

ويغيب كريم وليد وعمر الساعي وسمير محمد وخالد عبد الفتاح وعلي معلول ومصطفى مخلوف عن قائمة الأهلي المسافرة.

video:1

وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أشرف داري – عمر كمال – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – مصطفى العش

الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – أحمد رضا – حسين الشحات – أكرم توفيق – محمد عبد الله

الهجوم: وسام أبو علي – نيتس جراديشار- أشرف بنشرقي

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.