لاعب الهلال: نعتذر عن الخسارة أمام الأهلي.. وأدعو الجماهير الموريتانية لملئ الملعب في الإياب

السبت، 05 أبريل 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - أشرف بنشرقي

وجه الموريتاني أحمد سالم لاعب الهلال السوداني، الجماهيرية الموريتانية لدعم فريقه خلال مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويحل الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ‏ضيفا على الهلال السوداني في موريتانيا ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد سالم لاعب الهلال عبر حساب ناديه على فيسبوك: "نعتذر عن الخسارة أمام الأهلي، لدينا مباراة يوم الثلاثاء أمامهم، وإن شاء الله نعوض خسارة الذهاب ونتأهل لنصف النهائي".

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وأضاف "أدعو الجماهير الموريتانية لدعم فريق الهلال أمام الأهلي، للذهاب إلى أبعد نقطة في دوري أبطال إفريقيا".

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الهلال السوادني الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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