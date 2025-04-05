مؤتمر بيسيرو: سأفعل ذلك لأول مرة في تاريخي.. ولدي علامات استفهام

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك أنه لأول مرة في تاريخه التدريبي سيمر بذلك الموقف.

ويستعد الزمالك للقاء مودرن سبورت في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر غدا الأحد.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "لأول مرة في تاريخي سأقود مرانا لمجموعة من اللاعبين قبل التوجه لاستاد القاهرة لقيادة الفريق في مباراة مودرن سبورت التي سنخوضها بمجموعة أخرى من اللاعبين".

وشدد "سنخوض مباراة مهمة ضد مودرن سبورت، وهناك علامات استفهام على عدم خوض بعض الفرق لمبارياتها غدا في البطولة".

وأوضح " سنخوض مرانا غدا لمجموعة اللاعبين المستبعدين من لقاء مودرن، لتجهيزهم لمباراة ستيلينبوش في الكونفدرالية وسأقوده بنفسي في الثالثة عصرا، قبل التوجه إلى استاد القاهرة لقيادة الفريق في المباراة، وهذه هي المرة الأولى في تاريخي التي أمر خلالها بذلك الموقف وأحتاج للتأقلم، وأتمنى أن تكون الأخيرة".

وأضاف "نسعى لتحقيق الفوز ونخوض مباريات كأس عاصمة مصر باللاعبين المتاحين، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، وأحيانا يحالفنا التوفيق وأحيانا يكون هناك تقصير من الفريق، وهناك مسؤولية كبيرة على أي لاعب يرتدي قميص الزمالك في كل المباريات".

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وأكمل "الجدول فرض علينا خوض المباراة، وتدريب اليوم السبت سيتم تقسيمه لجزئين الأول لمجموعة اللاعبين الذين سيشاركون في لقاء الغد، والجزء الثاني سيكون للاعبين المستبعدين في ظل الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون بعد رحلة العودة من جنوب إفريقيا، ومباراة الغد فرصة للاعبين جدد أن يثبتوا أنفسهم، والمجموعة التي ستشارك لم تلعب كثيرا مع بعض، ويجب أن يكون هناك تضحية من الجميع".

وواصل "لم نخض مباراتي الجونة وبتروجت بالتشكيل الأساسي كاملا، وفي مباراة بتروجت تسببت الأخطاء الدفاعية في استقبالنا لهدفين، ونريد أن نكون منظمين في الملعب ولا نرتكب أخطاء في لقاء الغد".

وكشف "مصطفى شلبي وعبد الله السعيد خارج مباراة الغد، والسعيد أصبح جاهزا لخوض المباريات وأتمنى مشاركة شلبي في التدريبات بصورة طبيعية وسنقيم حالته الفنية اليوم".

وأوضح "هناك بعض اللاعبين الشباب يتدربون معنا مثل أيمن أمير عبد العزيز وعمر ياسر وحسام عاشور التقي، وتابعت بالأمس مباراة فريق 2007 أمام الأهلي، وهناك عناصر مميزة بفريق الناشئين، وهناك أكثر من لاعب لديه القدرة على التواجد مع الفريق الأول، وهناك منهم من يستحق التواجد مع منتخب الناشئين، والفريق قدم مباراة كبيرة وهناك روح جيدة لديهم، وحسام عاشور التقي تعرض لإصابة في اليد بالأمس وسيتم الاطمئنان عليه في مران اليوم وقد يتواجد هو وعمر ياسر في لقاء الغد".

وأتم"أريد عودة أحمد حمدي لمستواه تدريجياً قبل الاستعانة به في المباريات وسيتم تقييم حالته باستمرار لتحديد موعد الدفع به في المباريات خلال الفترة المقبلة".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر في السابعة مساء غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي.