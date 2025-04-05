انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(2) فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق95. جوووووول قااااتل لريال لفالنسيا عن طريق هوجو دورو مستغلا عرضية من رافا مير.

ق71. مامارداشفيلي يتعملق في التصدي من كرة فالفيردي أمام المرمى.

ق67. الثاني يضيع من كيليان مبابي بتسديدة تمر بجوار المرمى.

ق49. جوووووول التعادل لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بمتابعة لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. مامارداشفيلي يتألق أمام تسديدة كيليان مبابي.

إلغاء الهدف لوجود وضعية تسلل.

ق20. جووووول التعادل بطريقة غريبى عن طريق مختار دياكابي.

ق15. جووووول أول لفالنسيا عن طريق مختار دياخابي برأسية مستغلا ركلة ركنية.

ق13. مامارداشفيلي يتصدى لركلة الجزاء.

ق9. ركلة جزاااء لريال مدريد حصل عليها كيليان مبابي بعد عرقلة من تاريجا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل