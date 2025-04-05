التشكيل - ميدو جابر يقود هجوم المصري.. وقندوسي ولاكاي أساسيان مع سيراميكا كليوباترا

السبت، 05 أبريل 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

المصري أمام سيمبا التنزاني

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب المصري أمام سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا كالتالي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم – محمود حمادة – أحمد علي عامر

الوسط: أحمد القرموطي – سامادو أتدجيكو – ليستويل

الهجوم: ميدو جابر – بابا بادجي – كريم بامبو.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - أحمد عابدين - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - أحمد بيكهام - أحمد هاني - حسين حسني - محمد شكري - محمد رضا - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

المصري كأس عاصمة مصر
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