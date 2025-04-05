برشلونة يعلن إصابة إنييجو مارتينيز وغيابه عن مواجهة بيتيس

أعلن برشلونة إصابة لاعبه إنييجو مارتينيز وغيابه عن مواجهة ريال بيتيس.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم على ملعب مونتجويك مع ريال بيتيس في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وأشار برشلونة إلى أن مارتينيز قد تعرض لإصابة خفيفة في ساقه اليسرى ولن يكون متاحا للعب ضد بيتيس.

وسيتواجد اللاعب على الأغلب في المباريات المقبلة لبرشلونة بشكل طبيعي بداية من مباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب قد تواجد بالقائمة التي أعلن برشلونة مشاركتها في المباراة.

القائمة شهدت عودة أندرياس كريستنسن لأول مرة بعد غياب 8 أشهر بسبب الإصابات المتكررة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.