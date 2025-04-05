نائب رئيس الاتحاد لـ في الجول: عدلنا لائحة المكافآت من أجل BAL.. وإصابة أنس أسامة خفيفة

السبت، 05 أبريل 2025 - 15:15

كتب : هاني العوضي

أحمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري

كشف أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري عن قرار الإدارة بتعديل لائحة المكافئات الخاصة بتصفيات BAL.

ويشارك الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL" لأول مرة في التاريخ بصفته بطلا للدوري المصري في الموسم الماضي.

وقال عبد المجيد لـ FilGoal.com: "قررنا تعديل لائحة المكافئات الخاصة بالبطولة ولكننا نفضل الإعلان عنها بعد التتويج باللقب بإذن الله لأنها ستكون مفاجأة للاعبين".

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وتابع "مشاركة الاتحاد السكندري الأولى بمسماها الجديد أمر تاريخي وذلك بعد إلغاء البطولة التي كانت من المفترض أن نشارك بها في 2020 بسبب جائحة كورونا".

وأضاف "نهدف لعودة الاتحاد السكندري للتتويج الإفريقي الغائب منذ عام 1985 والتي حضرتها بصالة الإسكندرية كمشجع للفريق وبعد مرور 40 عاما أعود ولكن كرئيس بعثة".

وشدد "الأمور تسير بشكل جيد وإصابة أنس أسامة في التدريبات بسيطة وسيخضع لعلاج مكثف".

وكشف "إدارة البطولة فرضت حظرا على الفرق بحيث لا يحث لأحد التواجد بالفندق أو التدريبات سوى قائمة الفريق والجهاز الفني والجهاز الإداري".

وأكمل "الثلاثي المحترف تعاقدنا معه وفقا لرؤية الجهاز الفني ودون تدخل من الإدارة".

وأتم " المفاوضات تسير بشكل جيد بشأن تجديد عقد بيبو ولكننا أوقفنا كل الأمور التي من الممكن أن تخرد اللاعبين عن تركيزهم من أجل الفوز بالبطولة التي ستقام نهائيتها في جنوب إفريقيا".

الاتحاد السكندري BAL
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