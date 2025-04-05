إبراهيم عادل ورمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

السبت، 05 أبريل 2025 - 14:41

كتب : أحمد الخولي

احتفال ماييلي مع بيراميدز ضد البنك الأهلي

يتواجد الثنائي إبراهيم عادل ورمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية، في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى العاصمة المغربية الرباط على متن طائرة خاصة.

يذكر أن بيراميدز قد فاز على الجيش الملكي بنتيجة 4-1 ضمن ذهاب ربع النهائي.

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
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