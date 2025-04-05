تشكيل ريال مدريد - مفاجأة في حراسة المرمى.. وعودة مبابي لمواجهة فالنسيا

السبت، 05 أبريل 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فالنسيا.

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويلعب فران جونزاليس الحارس الثالث لريال مدريد بشكل أساسي، بينما يجلس أندري لونين على دكة البدلاء.

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وعاد كيليان مبابي للمشاركة بشكل أساسي في المباراة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة ضد ريال سوسيداد.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواتميني - أنطونيو روديجير - فران جارسيا.

الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين - سيرجيو ميستري - دافيد ألابا - إدواردو كامافينجا - رودريجو - أردا جولر - إندريك - خيسوس فاييخو - راؤول أسينسيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول.

ريال مدريد كيليان مبابي فران جونزاليس الدوري الإسباني فالنسيا
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