لمواجهة الهلال.. الأهلي يختتم استعداده قبل السفر لموريتانيا

السبت، 05 أبريل 2025 - 13:55

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للسفر إلى موريتانيا، ‏لمواجهة فريق الهلال السوداني.

ويلعب الأهلي أمام الهلال يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، والتدريبات التخصصية، في إطار ‏البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة.‏

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فيما قاد ميشيل يانكون مران حراس الفريق، فيما حرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية.

ويستعد الأهلي لمباراة العودة، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الثلاثاء القادم في العاصمة الموريتانية نواكشوط.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، حمل توقيع محمد هاني في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.‏

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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