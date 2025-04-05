"النادي قرر عدم التفاوض للتجديد".. مولر يعلن رحيله عن بايرن بعد 25 عاما

السبت، 05 أبريل 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وبرشلونة

أنهى الألماني المخضرم توماس مولر رحلته الأسطورية مع بايرن ميونيخ التي استمرت نحو 25 عاما.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وأعلن توماس مولر اليوم السبت رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاماً مع النادي البافاري.

وقال مولر في بيان: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب".

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: مانشستر سيتي يصارع ريال مدريد على ساليبا.. وموقف أرسنال رومانو: مولر سيغادر بايرن ميونيخ بعد كأس العالم للأندية.. وهذه وجهته الأقرب مواعيد مباريات السبت 5 أبريل.. كأس عاصمة مصر.. وريال مدريد وبرشلونة وأرسنال في الجول يكشف حقيقة تحديد موعد اجتماع زيزو مع مسؤولي الزمالك

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد.أنا أحترم هذا القرار".

وكان فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، قد أشار إلى أن مولر سينهي مشواره مع بايرن عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

توماس مولر بايرن ميونيخ
نرشح لكم
تشكيل أرسنال - سترلينج يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وأوديجارد وساكا على الدكة رومانو: مولر سيغادر بايرن ميونيخ بعد كأس العالم للأندية.. وهذه وجهته الأقرب آخر حلول الأرض.. ورقة أرتيتا المفاجئة أمام ريال مدريد سكاي: رغم عروض السعودية.. ريال مدريد يقترب من تجديد عقد روديجير أرقام مميزة رغم الخسارة.. ماذا قدم محمد عبد المنعم مع نيس ضد نانت ضربة قبل مواجهة إنتر.. بايرن يهزم أوجسبورج ويفقد موسيالا ميدو لـ في الجول: مارسيليا يرغب في ضم حسين نجلي.. وهذا موقفه قائمة ريال مدريد - عودة لونين واستمرار غياب كورتوا أمام فالنسيا
أخر الأخبار
ديلي ميل: تشيلسي مهدد بالاستبعاد من البطولات الأوروبية 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لمواجهة الهلال.. الأهلي يختتم استعداده قبل السفر لموريتانيا 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) إيفرتون.. جووول الأول 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - سترلينج يقود الهجوم أمام إيفرتون.. وأوديجارد وساكا على الدكة ساعة | الدوري الإنجليزي
"النادي قرر عدم التفاوض للتجديد".. مولر يعلن رحيله عن بايرن بعد 25 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: مانشستر سيتي يصارع ريال مدريد على ساليبا.. وموقف أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: مولر سيغادر بايرن ميونيخ بعد كأس العالم للأندية.. وهذه وجهته الأقرب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - مدرب الاتحاد: التجانس أصبح أفضل بين اللاعبين.. ونستهدف نهائيات BAL 3 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن