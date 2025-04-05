رومانو: مولر سيغادر بايرن ميونيخ بعد كأس العالم للأندية.. وهذه وجهته الأقرب

السبت، 05 أبريل 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

توماس مولر وحسين الشحات - الأهلي وبايرن ميونيخ

كشف فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن نهاية مسيرة توماس مولر مع بايرن ميونيخ عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتقام كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 ناديا في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب رومانو، فإن توماس مولر سيشارك في كأس العالم للأندية 2025 مع بايرن ميونخ في الصيف، ثم سيغادر النادي في يوليو.

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ويلعب بايرن ميونيخ ضمن المجموعة الثالثة رفقة كل من: أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي.

وأوضح صحفي سكاي سبورت أن اللاعب الألماني منفتح على الانتقال لناد جديد والدوري الأمريكي الوجهة الأقرب له.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

توماس مولر بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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