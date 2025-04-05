كرة سلة - مدرب الاتحاد: التجانس أصبح أفضل بين اللاعبين.. ونستهدف نهائيات BAL

السبت، 05 أبريل 2025 - 10:58

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

يثق أحمد عمر المدير الفني لفريق كر السلة بنادي الاتحاد السكندري في قدرات فريقه قبل انطلاق مشواره في بطولة إفريقيا للأندية BAL 2025.

ويشارك زعيم الثغر في البطولة الإفريقية كونه بطل الدوري المصري عن الموسم الماضي.

ويشارك نادي الاتحاد السكندري ضمن مجموعة تضم كل من: الفتح الرباطي المغربي، وستاد مالي، وريفرز هوبرز النيجيري.

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وقال عمر في تصريحات عبر موقع ناديه: "الاستعدادت جيدة للغاية، نحن هنا في المغرب منذ 3 أيام، والتجانس الآن أصبح أفضل بين اللاعبين".

وأضاف "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام الفتح الرباطي، لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا، ونستهدف التواجد في نهائيات البطولة بجنوب إفريقيا".

ويستهل الاتحاد مشواره بمواجهة الفتح الرباطي المغربي غدا السبت في التاسعة مساءً.

وإليكم جدول مباريات الاتحاد في BAL

السبت 5 أبريل: الاتحاد × الفتح الرباطي المغربي في التاسعة مساءً

الأحد 6 أبريل: الاتحاد × ستاد مالي في السادسة مساءً

الثلاثاء 8 أبريل: الاتحاد × ريفرز النيجيري في السابعة مساءً

الخميس 10 أبريل: الاتحاد × ستاد مالي في السابعة مساءً

السبت 12 أبريل: الاتحاد × ريفرز النيجيري في السادسة مساءً

الأحد 13 أبريل: الاتحاد × الفتح الرباطي المغربي في التاسعة مساءً

وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL 2025 بشكل حصري.

وكشفت قنوات أون سبورت عن حصولها على حقوق بث البطولة التي ستقام في الفترة من السبت 5 أبريل حتى 13 أبريل.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا من أبطال الدوريات في قارة أفريقيا، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويتأهل إلى النهائيات أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وتُقام النهائيات في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد كالتالي:

علي أحمد - أحمد عادل - محمد طه - يوسف شوشة - أحمد أبو العلا - يوسف شحاته - أنس أسامة - عمر طلعت - كايل فيناليس - دينج دينج - ماجوك دينج - جورج كينج - ماتونج مارويل.

الاتحاد السكندري كرة سلة بطولة إفريقيا BAL
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