في الجول يكشف حقيقة تحديد موعد اجتماع زيزو مع مسؤولي الزمالك

لم يتوصل مسؤولو الزمالك مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق لاتفاق على موعد لعقد اجتماع لتجديد عقده.

وحسبما علم FilGoal.com فلم يتم تحديد موعد الجلسة لمناقشة تجديد عقد اللاعب مع الزمالك حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب يتواجد في المنيا مسقط رأسه لقضاء الإجازة وتستمر حتى السبت، على أن يعود الأحد للزمالك.

وشارك زيزو في تعادل الزمالك السلبي مع ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك للقاء مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن رغبة الزمالك في تجديد تعاقد أحمد زيزو ولا يزال متمسكا بذلك لكن لم يتم عقد أي جلسات بين اللاعب أو والده مع مسؤولي النادي حتى الآن.

وكان الاتجاه الأقرب آنذاك هو عقد جلسة عقب رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

وأشاد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك بلاعب الفريق أحمد مصطفى "زيزو" ووالده عبر حسابه الرسمي.

ووصف ميدو، زيزو لاعب فريق الزمالك باللاعب المصري الأهم في الخمس سنوات الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن هناك تطورات حدثت في ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك.

بعدما اتفق مسؤولو الزمالك مع أحمد زيزو على عقد جلسة عقب معسكر منتخب مصر بحضور والده، تفاجأ اللاعب بوصول عرض عبر بريده الإلكتروني من النادي.

ولذلك ينوي زيزو الاستفسار من مسؤولي الزمالك عما إذا كان هذا هو العرض الأخير، وإذا كان الأخير بالفعل سيلغي الجلسة التي تم الاتفاق عليها سابقا.

عرض الزمالك يقترب من 80 مليون جنيه في الموسم ولا يشمل عمولة والده التي كانت سببا في الخلاف بالمفاوضات منذ البداية.

وكان والد زيزو طلب عمولة بقيمة 20 مليون جنيه وقت تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك.

زيزو أيضا كان قد طلب 50 مليون جنيه منحة تعاقد، وهو ما يراه الزمالك استحالة دفع هذا الرقم لكن هناك مرونة للتفاوض على تقليله.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق على تجديد التعاقد.