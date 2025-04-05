في الجول يكشف حقيقة تحديد موعد اجتماع زيزو مع مسؤولي الزمالك

السبت، 05 أبريل 2025 - 00:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أحمد سيد "زيزو"

لم يتوصل مسؤولو الزمالك مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق لاتفاق على موعد لعقد اجتماع لتجديد عقده.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فلم يتم تحديد موعد الجلسة لمناقشة تجديد عقد اللاعب مع الزمالك حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب يتواجد في المنيا مسقط رأسه لقضاء الإجازة وتستمر حتى السبت، على أن يعود الأحد للزمالك.

أخبار متعلقة:
حسام حسن يوضح حقيقة تصريحاته بشأن رأيه عن انتقال زيزو لـ الأهلي حسام حسن: إذا انضم زيزو لـ الأهلي سيكون جيدا.. وصلاح أول من ينفذ تعليماتي بيسيرو: زيزو كان يرغب في اللعب أساسيا ضد سيراميكا.. وحارب عندما شارك ميدو: جماهير الزمالك أرسلت رسالة لـ زيزو برغبتهم في استمراره.. وإن شاء الله سيجدد

وشارك زيزو في تعادل الزمالك السلبي مع ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك للقاء مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن رغبة الزمالك في تجديد تعاقد أحمد زيزو ولا يزال متمسكا بذلك لكن لم يتم عقد أي جلسات بين اللاعب أو والده مع مسؤولي النادي حتى الآن.

وكان الاتجاه الأقرب آنذاك هو عقد جلسة عقب رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

وأشاد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك بلاعب الفريق أحمد مصطفى "زيزو" ووالده عبر حسابه الرسمي.

ووصف ميدو، زيزو لاعب فريق الزمالك باللاعب المصري الأهم في الخمس سنوات الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن هناك تطورات حدثت في ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك.

بعدما اتفق مسؤولو الزمالك مع أحمد زيزو على عقد جلسة عقب معسكر منتخب مصر بحضور والده، تفاجأ اللاعب بوصول عرض عبر بريده الإلكتروني من النادي.

ولذلك ينوي زيزو الاستفسار من مسؤولي الزمالك عما إذا كان هذا هو العرض الأخير، وإذا كان الأخير بالفعل سيلغي الجلسة التي تم الاتفاق عليها سابقا.

عرض الزمالك يقترب من 80 مليون جنيه في الموسم ولا يشمل عمولة والده التي كانت سببا في الخلاف بالمفاوضات منذ البداية.

وكان والد زيزو طلب عمولة بقيمة 20 مليون جنيه وقت تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك.

زيزو أيضا كان قد طلب 50 مليون جنيه منحة تعاقد، وهو ما يراه الزمالك استحالة دفع هذا الرقم لكن هناك مرونة للتفاوض على تقليله.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق على تجديد التعاقد.

أحمد سيد زيزو الزمالك
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التشاور بشأن رحيل كولر مستشار الزمالك القانوني: اللجوء للمحكمة الرياضية؟ الزمالك قرر ألا يترك حقه الإسماعيلي: نتوقع إيقاف القيد مجددا على النادي بسبب قضية كارميلو ميدو لـ في الجول: مارسيليا يرغب في ضم حسين نجلي.. وهذا موقفه خبر في الجول - بيسيرو يتجه لتصعيد حسين أحمد حسام ميدو للفريق الأول خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة مران الأهلي - عودة التدريبات استعدادا للقاء الهلال قبل السفر لموريتانيا الزمالك: تراجع الرابطة عن قراراتها غير مبرر وغريب.. ولن نكتفي بهذا المسار
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة تحديد موعد اجتماع زيزو مع مسؤولي الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
آخر حلول الأرض.. ورقة أرتيتا المفاجئة أمام ريال مدريد 2 ساعة | تقرير في الجول
الدوري العراقي - الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يخسر من زاخو ويفقد الصدارة 3 ساعة | آسيا
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التشاور بشأن رحيل كولر 3 ساعة | الدوري المصري
جيسوس: النصر يستحق الفوز علينا.. وأتحمل المسؤولية كاملة 3 ساعة | سعودي في الجول
مستشار الزمالك القانوني: اللجوء للمحكمة الرياضية؟ الزمالك قرر ألا يترك حقه 3 ساعة | الدوري المصري
بيولي: نلعب بطريقة هجومية دائما ضد أي منافس.. ولهذا السبب انتصرنا على الهلال 3 ساعة | سعودي في الجول
الإسماعيلي: نتوقع إيقاف القيد مجددا على النادي بسبب قضية كارميلو 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن