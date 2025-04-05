الدوري العراقي - الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يخسر من زاخو ويفقد الصدارة

السبت، 05 أبريل 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

خسر الشرطة بهدفين دون رد من منافساه زاخو في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري العراقي.

ويتولى المصري مؤمن سليمان تدريب فريق الشرطة.

وسجل إشيتا أوجونا ديبوتي وأمجد عطوان ثنائية زاخو.

أخبار متعلقة:
مؤمن سليمان: ترشيحي لتدريب العراق يوازي طرحي لتولي مسؤولية منتخب مصر مؤمن سليمان يعود لتدريب الشرطة العراقي تقرير: رحيل عظيمة عن الشرطة العراقي.. ومؤمن سليمان يقترب من خلافته مؤمن سليمان ينفي رحيله عن أهلي بنغازي بسبب التهديد

وافتتح ديبوتي النتيجة في الدقيقة 21، وضاعف عطوان الفارق في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفقد فريق مؤمن سليمان صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي بشكل مؤقت.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الشرطة عند النقطة 50 في المركز الثالث.

بينما ارتفع رصيد زاخو للنقطة 52 في صدارة جدول الترتيب بالتساوي مع الزوراء الثاني.

ولعب الشرطة حتى الآن 24 مباراة أي أقل بفارق مباراتين عن الزوراء وزخو.

ويعتبر الشرطة تحت قيادة سليمان أقوى خط هجوم في البطولة بتسجيله 46 هدفا، وأيضا أقوى دفاع بتلقيه 16 هدفا فقط.

وترشح مؤمن سليمان لتدريب منتخب العراق.

وقال سليمان عن الأمر: "تدريب العراق؟ لا أعتقد أن أي مدرب يعيش بالعراق سيرفض ولكن لدي عقد مع نادي الشرطة الذي يعد أحد أسباب اقتناع الناس بي وترشيحي لتدريب العراق يوازي الترشيح لتدريب منتخب مصر ولدي أصدقاء وأشخاص مثل العائلة هنا في العراق لذلك أنا سعيد التواجد هنا".

وأتم "تواجدت في العراق لمدة 3 سنوات ولذلك أشعر أنني ابن البلد وترشيحي لتدريب المنتخب شرف كبير".

مؤمن سليمان الدوري العراقي الشرطة زاخو
نرشح لكم
جلسة استئناف ضد حبس عطال في فرنسا وموعد الحكم النهائي.. وبيان ناري من السد مؤمن سليمان: ترشيحي لتدريب العراق يوازي طرحي لتولي مسؤولية منتخب مصر بي إن سبورتس: إقالة كاساس من تدريب العراق تصفيات كأس العالم - الإمارات تحافظ على حظوظها بفوز صعب على كوريا الشمالية الانتصار الأول.. وسام أبو علي يسجل في فوز فلسطين القاتل على العراق بتصفيات المونديال تصفيات كأس العالم - إيران تتأهل للمونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات تصفيات كأس العالم - قطر تخسر بثلاثية وتقلص آمالها في التأهل المباشر تصفيات كأس العالم - إندونيسيا تحيي آمالها في التأهل المباشر بإسقاط البحرين
أخر الأخبار
أشرف صبحي: نشعر بالفخر لاستضافة السعودية مونديال 2034.. ورؤيتنا الأولمبية وفقا للإنفاق 4 دقيقة | سعودي في الجول
لتبادل الخبرات.. أبو ريدة يستقبل رئيس الاتحاد الفرنسي ويهديه قميص المنتخب 12 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع سيتي: مرموش استُنزف تماما أمام يونايتد ولكن 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد جدة يطالب بطاقم تحكيم أجنبي ضد الفتح 38 دقيقة | سعودي في الجول
سلة - أحمد عمر: مواجهة استاد مالي كانت صعبة.. وأنس أسامة ليس سليما بنسبة 100% 46 دقيقة | كرة سلة
أدار القمة المصرية.. إسكاس حكما لمواجهة برشلونة أمام دورتموند في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس رابطة الكتاب: صلاح سيفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم مرموش أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 طلب الأهلي فوافق الاتحاد.. نهاية أزمة التحكيم الأجنبي لمباراة بيراميدز 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الهلال.. نهاية المباراة