الدوري العراقي - الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يخسر من زاخو ويفقد الصدارة

خسر الشرطة بهدفين دون رد من منافساه زاخو في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري العراقي.

ويتولى المصري مؤمن سليمان تدريب فريق الشرطة.

وسجل إشيتا أوجونا ديبوتي وأمجد عطوان ثنائية زاخو.

وافتتح ديبوتي النتيجة في الدقيقة 21، وضاعف عطوان الفارق في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفقد فريق مؤمن سليمان صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي بشكل مؤقت.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الشرطة عند النقطة 50 في المركز الثالث.

بينما ارتفع رصيد زاخو للنقطة 52 في صدارة جدول الترتيب بالتساوي مع الزوراء الثاني.

ولعب الشرطة حتى الآن 24 مباراة أي أقل بفارق مباراتين عن الزوراء وزخو.

ويعتبر الشرطة تحت قيادة سليمان أقوى خط هجوم في البطولة بتسجيله 46 هدفا، وأيضا أقوى دفاع بتلقيه 16 هدفا فقط.

وترشح مؤمن سليمان لتدريب منتخب العراق.

وقال سليمان عن الأمر: "تدريب العراق؟ لا أعتقد أن أي مدرب يعيش بالعراق سيرفض ولكن لدي عقد مع نادي الشرطة الذي يعد أحد أسباب اقتناع الناس بي وترشيحي لتدريب العراق يوازي الترشيح لتدريب منتخب مصر ولدي أصدقاء وأشخاص مثل العائلة هنا في العراق لذلك أنا سعيد التواجد هنا".

وأتم "تواجدت في العراق لمدة 3 سنوات ولذلك أشعر أنني ابن البلد وترشيحي لتدريب المنتخب شرف كبير".