مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التشاور بشأن رحيل كولر

أوضح مصدر من الأهلي حقيقة التفكير في رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وربطت بعض الشائعات تفكير الأهلي في مدربين لتعويض رحيل السويسري.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد أي مشاورات بشأن رحيل مارسيل كولر".

وشدد "السويسري هو مدرب الفريق في كأس العالم للأندية 2025".

ويستعد الأهلي للقاء الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وانتصر الأهلي ذهابا الأسبوع الماضي بنتيجة 1-0 بفضل هدف محمد هاني.

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وقاد كولر الأهلي في 155 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن فاز في 105 وتعادل في 30 وخسر 20.

وساهم كولر في حصد الأهلي لـ 11 لقبا متنوعا بالإضافة لبرونزيتين في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم السبت 12 أبريل.