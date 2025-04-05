جيسوس: النصر يستحق الفوز علينا.. وأتحمل المسؤولية كاملة

اعترف جورج جسيوس المدير الفني لـ الهلال أن النصر يستحق الفوز على فريقه كما أنه يتحمل مسؤولية الخسارة بالكامل.

وقاد كريستيانو رونالدو لاعب النصر فريقه للفوز على منافسه الهلال بثلاثة أهداف دون رد في دربي الرياض الذي جمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المباراة اتسمت بالتنافس والجمالية وأبارك للنصر الذي كان أفضل منا".

وأضاف "النصر استحق الفوز، كنا نستطيع العودة، لكن لا ننكر أن النصر تفوق علينا".

وأكمل "استطعنا استعادة أغلب اللاعبين طبيا، لكن ليس من الناحية البدنية والتنافسية".

وشدد "نركز على دوري أبطال آسيا للنخبة وهو الهدف الأهم بالنسبة لنا، لا يزال نتواجد في المنافسة على الدوري وخصمنا الاتحاد لم يلعب بعد مباراة الجولة".

وأنهى حديثه قائلا: "ميتروفيتش لم يلعب لمدة شهرين ويحتاج للوقت لاستعادة لياقته البدنية، أنا أتحمل مسؤولية الخسارة كاملة".

وللمرة الأولى يفوز النصر على الهلال في جميع البطولات منذ موسم 2021-2022 يوم 16 ديسمبر 2021، وبعد 11 مباراة جمعتهما.

وقتها انتصر النصر على الهلال بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ووصل اللاعب البرتغالي للهدف السادس له في شباك الهلال خلال 9 مباريات.

وقلص رونالدو صاحب المركز الثاني الفارق مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السابق في سباق الهداف الأجنبي التاريخي للفريق، إذ وصل رونالدو للهدف الـ94، بينما حمد الله أحرز 115 هدفا.

ولأول مرة منذ مايو 2023 ينهي الهلال الشوط الأول في مباراة ببطولة الدوري دون أن يسدد على مرمى منافسه.

ويعد الهلال أكثر فريق سجل أهدافا رأسية في مرمى النصر في تاريخ دوري المحترفين.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

video:1