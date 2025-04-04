بيولي: نلعب بطريقة هجومية دائما ضد أي منافس.. ولهذا السبب انتصرنا على الهلال

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 23:55

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر أسباب فوز فريقه على خصمه الهلال.

وقاد كريستيانو رونالدو لاعب النصر فريقه للفوز على منافسه الهلال بثلاثة أهداف دون رد في دربي الرياض الذي جمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز في مثل هذه المباريات شيء مهم جدا لأن لقاء بين فريقين كبار في الدوري، عملنا وضحينا بالكثير لأجل الفوز".

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وأضاف "طريقتنا في اللعب هجومية دائما بخطوط متقاربة، صعبنا المباراة على الهلال وأغلقنا المساحات بخطوطنا المتقاربة".

وتابع "متبقي لنا كأس النخبة و8 مباريات في الدوري، تفكيرنا ينصب على التحسن للمباراة القادمة لتحقيق الانتصارات".

وواصل "إهدار الكثير من الفرص؟ الأهم أن نصنع الفرص، اللاعبون عملوا كثيرا وأنا سعيد وأتمنى أن نستمر هكذا".

وأنهى حديثه قائلا: "الفريق الذي يريد الفوز عليه اللعب بجدية ويقلل من الأخطاء ويستغل هفوات الخصم".

وللمرة الأولى يفوز النصر على الهلال في جميع البطولات منذ موسم 2021-2022 يوم 16 ديسمبر 2021، وبعد 11 مباراة جمعتهما.

وقتها انتصر النصر على الهلال بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ووصل اللاعب البرتغالي للهدف السادس له في شباك الهلال خلال 9 مباريات.

وقلص رونالدو صاحب المركز الثاني الفارق مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السابق في سباق الهداف الأجنبي التاريخي للفريق، إذ وصل رونالدو للهدف الـ94، بينما حمد الله أحرز 115 هدفا.

ولأول مرة منذ مايو 2023 ينهي الهلال الشوط الأول في مباراة ببطولة الدوري دون أن يسدد على مرمى منافسه.

ويعد الهلال أكثر فريق سجل أهدافا رأسية في مرمى النصر في تاريخ دوري المحترفين.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بيولي الهلال النصر الدوري السعودي
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