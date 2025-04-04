منتخب السيدات يتغلب على الأردن وديا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

تغلب منتخب السيدات على منافسه الأردن بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما.

وأقيمت المباراة على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر.

وسجلت أهداف منتخب مصر كل من ليلى شريف ونادين غازي ونادية صوان.

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وحرص علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم على تكريم ماهر أبو طنش المدير الفني لمنتخب الأردن وتبادل الطرفان الدروع التذكارية.

يذكر أن منتخب مصر سيلتقي نظيره الأردني مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

وتعادل منتخب مصر ضد منافسه رواندا بهدفين لكل فريق في المباراة الرسمية الأخيرة له في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا وذلك في لقاء الإياب.

وكان منتخب الفراعنة قد تغلب على رواندا في الذهاب بهدف دون رد.

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الاستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.

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