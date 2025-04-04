سكاي: رغم عروض السعودية.. ريال مدريد يقترب من تجديد عقد روديجير

يقترب نادي ريال مدريد من تجديد تعاقده مع أنطونيو روديجير مدافع الفريق.

وينتهي عقد روديجير الحالي في صيف 2026، أي بنهاية الموسم التالي.

وبحسب فلوريان بليتنبرج صحفي سكاي سبورتس، فإن ريال مدريد يستعد لتجديد عقد روديجر لما بعد هذه المدة، وحتى 2028 على الأقل.

على الجانب الآخر وعلى الرغم من اهتمام السعودية بضمه، يبقى ريال مدريد هو أولوية المدافع الألماني.

وتدرج روديجير عبر عدة أندية في مرحلة الناشئين، وصولا إلى بوروسيا دورتموند ثم شتوتجارت الذي تدرج فيه وصولا للفريق الأول في 2012.

وبعد 3 سنوات مع شتوتجارت، انتقل روديجير إلى روما معارا، ثم تحول لانتقال دائم في الموسم التالي.

وتعرض روديجير لقطع في الرباط الصليبي مباشرةً قبل يورو 2016 وقتما كان لاعبًا في روما، مما غيّبه عن صفوف منتخب ألمانيا في البطولة.

وتعافى روديجير بعدها وتألق مع النادي الإيطالي، لينضم إلى تشيلسي في صيف 2017 مقابل 35 مليون يورو.

وبعد 5 سنوات وبنهاية عقده مع تشيلسي، انتقل روديجير إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.