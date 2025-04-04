أرقام مميزة رغم الخسارة.. ماذا قدم محمد عبد المنعم مع نيس ضد نانت

عاد محمد عبد المنعم للمشاركة بقميص نيس بعد غياب خلال آخر 6 مباريات ضد نانت.

واستفاد عبد المنعم من إيقاف دانتي بسبب الطرد وعاد للمشاركة لأول مرة أساسيا بقميص نيس منذ فبراير الماضي.

ورغم الخسارة بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري الفرنسي، إلا أن أنه قدّم أرقاما جيدة.

صاحب الـ 26 عاما خاض المباراة كاملة ووفقا لتطبيق "سوفاسكور" كان ثالث أفضل لاعبي نيس تقييما في اللقاء بـ 7.4.

كما كان صاحب أعلى نسبة دقة تمريرات في المباراة، وأكثر من فاز بصراعات ثنائية بين لاعبي الفريقين.

وجاءت أرقام محمد عبد المنعم في المباراة:

تشتيت الكرة: 6

عرقلة ناجحة: 3

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 10

فوز بصراعات هوائية: 7 من 10

حصل على أخطاء: 4

ارتكاب أخطاء: 1

لمس الكرة: 117

تمريرات صحيحة: 92 من 96 (96%)

تمريرات طولية: 2 من 4

الفوز الأول لنانت خارج أرضه جاء بعد 3 هزائم متتالية ورفع رصيده لـ 30 نقطة أبعدته بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

في المقابل أصبح نيس مهددا بفقدان المركز الرابع إذ توقف رصيده عند 47 نقطة وهو نفس رصيد ليل الخامس الذي يستعد للقاء ليون.