ضربة قبل مواجهة إنتر.. بايرن يهزم أوجسبورج ويفقد موسيالا

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

هاري كين مع لوروا ساني - بايرن ميونيخ

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني.

تقدم أوجسبورج بهدف ديميتريس جيانوليس في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 42 تعادل جمال موسيالا بعد تمريرة من ليروي ساني.

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وتلقى بايرن ضربة موجعة في الدقيقة 54 بإصابة موسيالا، حيث أتى توماس مولر بدلا منه.

على الجانب الآخر تعرض سيدريك سيجر لاعب أوجسبورج في الدقيقة 59 للطرد بالإنذار الثاني.

بينما سجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد تمريرة من ميشيل أوليسيه.

وأخيرا أتى الهدف الثالث بالنيران الصديقة، حيث سجله كريسلاين ماتسيما في الدقيقة 93.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 68 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 9 نقاط مؤقتا عن باير ليفركوزن الذي يواجه هايدنهايم غدا.

بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز الثامن.

ويلعب بايرن ضد إنتر الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 8 أبريل.

هاري كين بايرن ميونيخ
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