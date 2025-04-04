ميدو لـ في الجول: مارسيليا يرغب في ضم حسين نجلي.. وهذا موقفه
الجمعة، 04 أبريل 2025 - 23:00
كتب : FilGoal
كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك عن رغبة نادي مارسيليا بضم نجله حسين.
وقال ميدو لـ FilGoal.com: "مارسيليا يراقب حسين نجلي لضمه".
وأضاف "النادي تحدث معي بصفتي لاعب سابق في الفريق".
وتابع "العرض ليس له علاقة بتألق اللاعب أمام الأهلي أو لهدفه".
وأنهى حديثه قائلا: "حسين يفضل الاحتراف من خلال الزمالك سواء لمارسيليا أو لأي فريق آخر".
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك يتجه إلى تصعيد حسين أحمد حسام ميدو للفريق الأول رفقة عمر ياسر وحسام عاشور التقي في الفترة المقبلة.
وسجل حسين هدفا في شباك الأهلي وفاز فريقه بهدف دون رد.
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