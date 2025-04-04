نانت يفوز على نيس بمشاركة عبد المنعم ومصطفى محمد

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس - نانت

انتصر نانت خارج أرضه بنتيجة 2-1 على نيس بمشاركة الثنائي المصري محمد عبد المنعم ومصطفى محمد.

وافتتح اللقاء مباريات الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وبدأ محمد عبد المنعم أساسيا لأول مرة مع نيس بعد غياب في آخر 6 مباريات.

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فيما جلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء من البداية، ثم شارك في الدقائق الـ 16 الأخيرة.

الفوز الأول لنانت خارج أرضه جاء بعد 3 هزائم متتالية ورفع رصيده لـ 30 نقطة أبعدته بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

في المقابل أصبح نيس مهددا بفقدان المركز الرابع إذ توقف رصيده عند 47 نقطة وهو نفس رصيد ليل الخامس الذي يستعد للقاء ليون.

وتقدم نانت بهدف دوجلاس أوجستو من صناعة موسيس سيمون في الدقيقة 11.

وبعد 3 دقائق فقط أدرك نيس التعادل من توقيع التونسي علي العبدي من صناعة الجزائري هشام بوداوي.

وسجل ماتيس ألبين هدف نانت بتسديدة بعد خطأ المدافع في الدقيقة 38.

الشوط الثاني شهد محاولات من نيس لقلب النتيجة أو على الأقل التعادل لكن دون جدوى ليظل للمباراة الرابعة تواليا دون فوز.

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