خبر في الجول - بيسيرو يتجه لتصعيد حسين أحمد حسام ميدو للفريق الأول

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 22:53

كتب : إبراهيم رمضان

حسين أحمد حسام ميدو

يتجه جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك إلى تصعيد حسين أحمد حسام (ميدو) إلى الفريق الأول.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيسيرو شاهد مباراة شباب الزمالك ضد الأهلي وأبدى إعجابه بحسين أحمد حسام.

وحضر المدرب البرتغالي لمتابعة الثنائي عمر ياسر وحسام عاشور التقي الذي تم تصعيده للفريق الأول.

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وسجل حسين هدفا في شباك الأهلي وفاز فريقه بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الجمعة في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وأكدت لجنة التخطيط في نادي الزمالك من قبل أن ضمن أهداف النادي الفترة المقبلة هو توفر أكثر من لاعب من القطاع في الفريق الأول.

الزمالك حسين أحمد حسام ميدو الأهلي بيسيرو
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