كرة يد - قبل لقاء الزمالك.. الأهلي يحسم لقب دوري المحترفين للموسم الثالث تواليا

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 22:39

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزهور - كرة يد

توج الأهلي بلقب دوري المحترفين لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي وحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025.

وحسم الأهلي اللقب لصالحه قبل جولة على نهاية الموسم، إذ سيلتقي في الجولة الأخيرة مع الزمالك.

وانتصر الأهلي على الزهور بنتيجة 39-21 في الجولة 13 -قبل الأخيرة- من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

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الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 44 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وبفضل فوز الأهلي بلقب الدوري فحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كمستضيف البطولة التي ستقام في القاهرة.

ويشارك الأهلي أيضا في كأس السوبر الإفريقي لليد ويواجه الزمالك في نصف النهائي.

وتقام المباراة الأخيرة من الموسم بين الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 8 أبريل في تمام الساعة الثالثة عصرا في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 30-17.

وانتصر سموحة على طلائع الجيش بنتيجة 22-19.

وأخيرا فاز سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 43-34.

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