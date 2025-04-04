كرة يد - قبل لقاء الزمالك.. الأهلي يحسم لقب دوري المحترفين للموسم الثالث تواليا

توج الأهلي بلقب دوري المحترفين لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي وحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025.

وحسم الأهلي اللقب لصالحه قبل جولة على نهاية الموسم، إذ سيلتقي في الجولة الأخيرة مع الزمالك.

وانتصر الأهلي على الزهور بنتيجة 39-21 في الجولة 13 -قبل الأخيرة- من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 44 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وبفضل فوز الأهلي بلقب الدوري فحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كمستضيف البطولة التي ستقام في القاهرة.

الأهـــــــلي بــطــــــــل دوري اليـــــــد 🏆🦅 فريق الأهلي ينتصر على الزهور بنتيجة 39-21 ويفوز بدوري المحترفين لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي وحسم تأهله لكأس العالم للأندية بغض النظر عن نتائج السوبر الإفريقي كونه بطل البلد المستضيف 🤾🔥🇪🇬 pic.twitter.com/SuemWvNReQ — FilGoal (@FilGoal) April 4, 2025

ويشارك الأهلي أيضا في كأس السوبر الإفريقي لليد ويواجه الزمالك في نصف النهائي.

وتقام المباراة الأخيرة من الموسم بين الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 8 أبريل في تمام الساعة الثالثة عصرا في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 30-17.

وانتصر سموحة على طلائع الجيش بنتيجة 22-19.

وأخيرا فاز سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 43-34.