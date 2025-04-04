الرياض تتلون بالأصفر.. رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال بعد أكثر من 3 أعوام

قاد كريستيانو رونالدو لاعب النصر فريقه للفوز على منافسه الهلال بثلاثة أهداف دون رد في دربي الرياض الذي جمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف النصر كل من رونالدو (2) وعلي الحسن، بينما أحرز علي البليهي هدف الهلال الوحيد.

وللمرة الأولى يفوز النصر على الهلال في جميع البطولات منذ موسم 2021-2022 يوم 16 ديسمبر 2021، وبعد 11 مباراة جمعتهما.

وقتها انتصر النصر على الهلال بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ووصل اللاعب البرتغالي للهدف السادس له في شباك الهلال خلال 9 مباريات.

وقلص رونالدو صاحب المركز الثاني الفارق مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السابق في سباق الهداف الأجنبي التاريخي للفريق، إذ وصل رونالدو للهدف الـ94، بينما حمد الله أحرز 115 هدفا.

ولأول مرة منذ مايو 2023 ينهي الهلال الشوط الأول في مباراة ببطولة الدوري دون أن يسدد على مرمى منافسه.

ويعد الهلال أكثر فريق سجل أهدافا رأسية في مرمى النصر في تاريخ دوري المحترفين.

ويعتبر اتحاد جدة أكثر المستفيدين من هذه النتيجة حال تمكن من الفوز على أهلي جدة في دربي المدينة الذي سيقام السبت المقبل.





































وصف المباراة

هدد الهلال مرمى النصر مبكرا في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من مالكوم من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في مدافع النصر.

وأهدر جون دوران فرصة خطيرة في الدقيقة 27 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية بعيدة عن المرمى.

وافتتح علي الحسن النتيجة من تسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائف للشوط الأول.

وضاعف رونالدو النتيجة بعد مرتدة سريعة وعرضية ماني سجلها رونالدو في الشباك على يمين بونو في الدقيقة 47.

وقلص البليهي الفارق في الدقيقة 62 من رأسية.

وعاد الحكم إلى الفيديو لشك في ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع الهلال، ثم أقر بوجود ركلة الجزاء وسجلها رونالدو بنجاح في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 57 في المركز الثاني.

الفارق بين الاتحاد الذي لعب 25 مباراة والهلال 4 نقاط حتى الآن.

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