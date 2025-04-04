كرة طائرة - الزمالك يضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة 2024-25.

وتفوق الأهلي في نصف النهائي على الاتحاد السكندري، وفاز الزمالك على بتروجت.

وأقيمت المباراتين في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاز الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل بنتيجة 25-17 و25-18 و25-17.

وانتصر الزمالك على بتروجت بنفس النتيجة 25-20 و29-27 و25-16.

وسيقام النهائي بين القطبين غدا السبت، في السابعة والنصف مساءً بعد على نفس الصالة، وتذاع عبر أون سبورت وحساب الاتحاد المصري للطائرة عبر "يوتيوب".

وتوج الأهلي هذا الموسم بلقبي السوبر المصري والدوري المصري.

فيما فاز الزمالك بلقب البطولة العربية.

ومن المنتظر أن يُختتم الموسم بالبطولة الإفريقية بمشاركة الفريقين شهر أبريل الجاري.