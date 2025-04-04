كرة طائرة - الزمالك يضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 21:37

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة 2024-25.

وتفوق الأهلي في نصف النهائي على الاتحاد السكندري، وفاز الزمالك على بتروجت.

وأقيمت المباراتين في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المشوار ببطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - نهائي محتمل؟ مجموعات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات كرة طائرة - تاتيانا بوكان تعود لتدريبات الأهلي.. والموعد المتوقع لمشاركتها في إفريقيا كرة طائرة - الكشف عن قائمتي الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا للسيدات

قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يلعبون الكرة الطائرة‏‏ و‏نص‏‏

وفاز الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل بنتيجة 25-17 و25-18 و25-17.

وانتصر الزمالك على بتروجت بنفس النتيجة 25-20 و29-27 و25-16.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون الكرة الطائرة‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏DOFV FIVB ar ONIRO 10 PesEdla די Le FMENTS E miLe UVELOPMENTS ONIRO am 11 CouzCla‏'‏‏

وسيقام النهائي بين القطبين غدا السبت، في السابعة والنصف مساءً بعد على نفس الصالة، وتذاع عبر أون سبورت وحساب الاتحاد المصري للطائرة عبر "يوتيوب".

وتوج الأهلي هذا الموسم بلقبي السوبر المصري والدوري المصري.

فيما فاز الزمالك بلقب البطولة العربية.

ومن المنتظر أن يُختتم الموسم بالبطولة الإفريقية بمشاركة الفريقين شهر أبريل الجاري.

الأهلي كرة طائرة كأس مصر للكرة الطائرة الزمالك كرة طائرة كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المشوار ببطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - نهائي محتمل؟ مجموعات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات كرة طائرة - تاتيانا بوكان تعود لتدريبات الأهلي.. والموعد المتوقع لمشاركتها في إفريقيا كرة طائرة - الكشف عن قائمتي الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - مريم مصطفى تكشف سبب غيابها عن بطولة إفريقيا مع الزمالك كرة طائرة - بعثة سيدات الأهلي تطير إلى أبوجا لخوض بطولة إفريقيا كرة طائرة - الدوري في الجزيرة.. الأهلي يتوج باللقب الـ 35 بعد الفوز على بتروجت انتهت كرة طائرة - الأهلي 3-0 بتروجت.. اللقب أهلاوي
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة تحديد موعد اجتماع زيزو مع مسؤولي الزمالك ساعة | الدوري المصري
آخر حلول الأرض.. ورقة أرتيتا المفاجئة أمام ريال مدريد ساعة | تقرير في الجول
الدوري العراقي - الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يخسر من زاخو ويفقد الصدارة 2 ساعة | آسيا
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التشاور بشأن رحيل كولر 2 ساعة | الدوري المصري
جيسوس: النصر يستحق الفوز علينا.. وأتحمل المسؤولية كاملة 2 ساعة | سعودي في الجول
مستشار الزمالك القانوني: اللجوء للمحكمة الرياضية؟ الزمالك قرر ألا يترك حقه 2 ساعة | الدوري المصري
بيولي: نلعب بطريقة هجومية دائما ضد أي منافس.. ولهذا السبب انتصرنا على الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
الإسماعيلي: نتوقع إيقاف القيد مجددا على النادي بسبب قضية كارميلو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن