جلسة استئناف ضد حبس عطال في فرنسا وموعد الحكم النهائي.. وبيان ناري من السد

عقدت اليوم -الجمعة- جلسة النظر في استئناف الجزائري يوسف عطال لاعب السد القطري ولاعب نيس الفرنسي السابق، ضد الحكم بحبسه 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ في فرنسا.

يوسف عطال النادي : السد السد

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن الادعاء طالب بنفس العقوبة ضد عطال، وسيتم إصدار الحكم النهائي يوم 30 أبريل.

ومن جانبه أصدر نادي السد بيانا جاء كالتالي:

إن ما تعرض له لاعبنا يوسف عطال من حكم جائر، جاء نتيجةً لموقفه الإنساني ونصرته لأهلنا في غزة، وهو موقفٌ شجاع يُجسّد ضمير كل إنسان حر.

وإذ نؤكد في نادي السد وقوفنا الكامل مع لاعبنا ودعمنا اللامحدود له، فإننا نعلن تسخير كافة إمكانياتنا لمساندته في هذه القضية العادلة.

إن ما قام به يوسف عطال هو تعبير طبيعي وصادق من إنسان سوي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من ظلم وعدوان، وهو موقف نابع من المبادئ الإنسانية التي لا تعرف ازدواجية في المعايير ولا تمييزًا في الحكم على المظلومين .

وكان عطال قد عوقب من المحكمة الفرنسية بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بسبب دعم فلسطين.

وألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على عطال في نوفمبر الماضي عقب عودته إلى فرنسا بعد المشاركة مع منتخب بلاده الجزائر بسبب تحريضه على الكراهية والعنصرية ودعمه لفلسطين.

ونقلت الشبكة حديث عطال في المحكمة قائلا: "لقد شاركت الفيديو لأنني كنت أرى أنها رسالة سلام وأن الناس يعانون خلال هذه الحرب، لسوء الحظ يؤسفني عدم إكمال الأمر حتى النهاية".