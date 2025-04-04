دوري المحترفين - دجلة يبتعد في الصدارة.. والمقاولون العرب يفقد نقطتين

ابتعد وادي دجلة في صدارة دوري المحترفين مستفيدا من انتصاره وتعثر المقاولون العرب بالتعادل.

وتستمر مباريات الجولة 28 من دوري المحترفين التي بدأت أمس الخميس بـ 3 مباريات.

وانتصر دجلة على سبورتنج بهدف علي حسين من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد الغزلان لـ 60 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ذئاب الجبل.

وفقد المقاولون العرب نقطتين في صراع الصدارة وأصبح رصيده 56 نقطة في المركز الثاني بعدما تعادل مع ديروط بهدف لكل فريق.

سجل إبراهيم القاضي هدف المقاولون العرب من علامة الجزاء، فيما سجل مازن أسامة هدف ديروط.

هدفين في دقيقة واحدة.. التعادل يحسم مباراة ديروط والمقاولون العرب في دوري المحترفين pic.twitter.com/zfGewlmDoA — ON Sport (@ONTimeSports) April 4, 2025

واقترب أبو قير لأسمدة خطوة بالفوز على الترسانة بثنائية محمود علاء وعلي أوسكار ورفع رصيده لـ 53نقطة في المركز الثالث.

وتعادل راية مع وي بهدف لكل فريق.

وتُختتم مباريات الجولة 28 بـ 3 مباريات غدا السبت

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