التشكيل - عبد المنعم أساسي لأول مرة بعد غياب مع نيس.. ومصطفى محمد على دكة نانت

عاد محمد عبد المنعم لقيادة دفاع نيس بعد غياب 6 مباريات، بينما يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.

وتستهل الجولة 28 من الدوري الفرنسي بلقاء يجمع الثنائي المحترف المصري.

ويبدأ عبد المنعم أساسيا لأول مرة مع نيس منذ فبراير الماضي لتعويض غياب دانتي الذي تعرض للطرد أمام موناكو في الجولة الماضية.

بينما عاد محمد عبد المنعم للجلوس على مقاعد البدلاء مع نانت مجددا بعدما بدأ أساسيا في اللقاء الماضي ضد لو هافر.

وجاء تشكيل نيس

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: محمد عبد المنعم – مويس بومبيتو – يوسف ندايشيمي

الوسط: علي عبدي – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس

الهجوم: جيريمي بوجا – محمد تشو – جايتان لابورد

فيما جاء تشكيل نانت

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز

الدفاع: كلفين أميان – ساديو سو – نيكولا بالوا – نيكولا كوزا

الوسط: سوبرا توماس – دوجلاس أجوستو – لروا لويس

الهحوم: ميشيل ألبين – ميشاك إيليا – موسيس سيمون

ويحتل نيس المركز الرابع برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط عن موناكو الوصيف.

فيما يحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.