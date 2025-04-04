انتهت دربي الرياض - الهلال (1)-(3) النصر

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

الهلال - النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة.

بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - أوتافيو جاهز لقيادة النصر أمام الهلال النصر يستعيد مدافعه قبل الدربي ضد الهلال لمواجهة الهلال.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في موريتانيا النصر يستعيد لابورت قبل مواجهة الدربي ضد الهلال

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------

انتهت

ق 88: جووووووول رونالدو من نقطة الجزاء.

ق 87: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء.

ق 86: عودة الحكم للفيديو للشك بوجود ركلة جزاء للنصر بعد لمسة يد على مدافع الهلال.

ق 62: جووووول البليهي من رأسية

ق 47: جووووول الثااااني.. مرتدة سرعة وعرضية ماني يودعها رونالدو في الشباك على يمين بونو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4 جوووووول علي الحسن يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من خارج المنطقة

ق 27: جون دوران يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة عقب عرضية أرضية بعيدة عن المرمى.

ق 2: تهديد مبكر من الهلال بتسديدة لمالكوم من داخل منطقة الجزاء ترتطم في مدافع النصر وتخرج ركلة ركنية.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الهلال النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
جيسوس: النصر يستحق الفوز علينا.. وأتحمل المسؤولية كاملة بيولي: نلعب بطريقة هجومية دائما ضد أي منافس.. ولهذا السبب انتصرنا على الهلال الرياض تتلون بالأصفر.. رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال بعد أكثر من 3 أعوام تشكيل دربي الرياض - عودة ميتروفيتش لـ الهلال.. ورونالدو أساسيا مع النصر الشرق الأوسط: نيوم لم يقدم عرضا لضم دي بروين سولشاير يطالب بشكتاش بضم كانتي الدوري السعودي - أوتافيو جاهز لقيادة النصر أمام الهلال مواعيد مباريات الجمعة 4 أبريل.. دربي الهلال والنصر.. وعبد المنعم ضد مصطفى محمد
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة تحديد موعد اجتماع زيزو مع مسؤولي الزمالك ساعة | الدوري المصري
آخر حلول الأرض.. ورقة أرتيتا المفاجئة أمام ريال مدريد ساعة | تقرير في الجول
الدوري العراقي - الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يخسر من زاخو ويفقد الصدارة ساعة | آسيا
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التشاور بشأن رحيل كولر ساعة | الدوري المصري
جيسوس: النصر يستحق الفوز علينا.. وأتحمل المسؤولية كاملة 2 ساعة | سعودي في الجول
مستشار الزمالك القانوني: اللجوء للمحكمة الرياضية؟ الزمالك قرر ألا يترك حقه 2 ساعة | الدوري المصري
بيولي: نلعب بطريقة هجومية دائما ضد أي منافس.. ولهذا السبب انتصرنا على الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
الإسماعيلي: نتوقع إيقاف القيد مجددا على النادي بسبب قضية كارميلو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن