انتهت دربي الرياض - الهلال (1)-(3) النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة.

بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 88: جووووووول رونالدو من نقطة الجزاء.

ق 87: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء.

ق 86: عودة الحكم للفيديو للشك بوجود ركلة جزاء للنصر بعد لمسة يد على مدافع الهلال.

ق 62: جووووول البليهي من رأسية

ق 47: جووووول الثااااني.. مرتدة سرعة وعرضية ماني يودعها رونالدو في الشباك على يمين بونو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4 جوووووول علي الحسن يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من خارج المنطقة

ق 27: جون دوران يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة عقب عرضية أرضية بعيدة عن المرمى.

ق 2: تهديد مبكر من الهلال بتسديدة لمالكوم من داخل منطقة الجزاء ترتطم في مدافع النصر وتخرج ركلة ركنية.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل