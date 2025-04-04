بعد تصفحه موقع مراهنات.. إيقاف مساعد حكم والتحقيق معه في بلغاريا

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

سيسكا صوفيا - لوكوموتيف صوفيا

أعلنت شركة Hawk-Eye Innovations المسؤولة عن تقنية الفيديو في الدوري البلغاري إيقاف مساعد حكم والتحقيق معه.

وظهر المساعد متصفحا أحد برامج المراهنات أثناء تواجده في سيارة البث قبل بداية مباراة سيسكا صوفيا ضد لوكوموتيف صوفيا.

وعندما اكتشف المساعد أنه ظهر ارتبك وأبعد هاتفه.

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وجاء في خطابها "تقر الشركة مع الأسف الحادث الذي تورط فيه أحد مشغلي تقنية الفيديو خلال مباراة سيسكا صوفيا ضد لوكوموتيف صوفيا".

وأضافت "وثقت لقطات حية ومباشرة استخدام الفرد لهاتف ذكي ويبدو أنه يشارك في أنشطة غير لائقة من شأنها أن تشكل سوء سلوك جسيما فيما يتعلق بمسؤوليات الدور المنوط به".

وأنهت "إذا تبين أنه كان منخرطا في مثل هذا النشاط غير المناسب سيتم طرده وفقا للشروط التعاقدية".

وانتهى اللقاء بفوز سيسكا صوفيا بهدف دون رد على لوكوموتيف صوفيا.

الدوري البلغاري سيسكا صوفيا لوكوموتيف صوفيا
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