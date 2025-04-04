كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المشوار ببطولة إفريقيا للسيدات

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 19:08

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة طائرة سيدات

افتتح الأهلي والزمالك مشوارهما في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات بالفوز بنتيجة 3-0.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والزمالك في المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في أبوجا بنيجيريا خلال الفترة من 1 وإلى 14 أبريل المقبل.

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وفاز الأهلي على سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-10 و25-14 و25-6.

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وفاز الزمالك على السجون الكيني بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-23 و25-17 و25-23.

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وجاءت قائمة الزمالك

مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد.

وجاءت قائمة الأهلي

آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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