كرة يد – الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي السوبر الإفريقي.. وموعد المباراة

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 18:59

كتب : حسام نور الدين

الأهلي كرة يد - الزمالك كرة يد

أعلن الأهلي تفاصيل مسابقة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم 32 في منافسات الرجال والسيدات والتي يستضيفها.

وتقام البطولتين في فئتي الرجال والسيدات بنظام نصف النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.

ويُلعب نصف النهائي يوم 12 مايو المقبل، ويقام النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 13 من نفس الشهر.

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وفي منافسات الرجال يلتقي الأهلي مع الزمالك في المربع الذهبي، والترجي التونسي ‏والمنتدى المغربي في ثاني المباريات.

ولأول مرة يلتقي الأهلي والزمالك في نصف النهائي بعدما تواجها في النهائي خلال آخر 7 نسخ.

ويعد الزمالك ثاني أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب ويليه الأهلي برصيد 4 ألقاب منها آخر 3.

يذكر أن الفائز بالمسابقة سيحصل على فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 (سوبر جلوب) والمقرر إقامتها في مصر.

وفي منافسات السيدات، تلتقي سيدات الأهلي مع الجمعية النسائية ‏الرياضية بالساحل التونسي، فيما يلتقي بترو أتليتكو الأنجولي مع أوتوهو الكونغولي.

وحصدت سيدات الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية، فيما يغيب بريميرو دي أجوستو الأنجولي حامل اللقب عن النسخة الحالية.

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