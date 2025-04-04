تشكيل دربي الرياض - عودة ميتروفيتش لـ الهلال.. ورونالدو أساسيا مع النصر

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - علي البليهي - الهلال السعودي

أعلن جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه النصر.

ويلاقي الهلال غريمه النصر بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وعاد أليكساندر ميتروفيتش مرة أخرى إلى تشكيل الهلال بعد الإصابة التي عانى منها.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - أليكساندر ميتروفيتش - مالكوم

وعلى الجانب الآخر أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر تشكيل فريقه.

ويغيب نواف بوشل ظهير أيمن النصر بعد الطرد في مباراة الخلود.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في الهجوم رفقة جون دوران.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - سالم النجدي

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أيمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - جون دوران

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة.

بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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