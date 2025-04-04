إيقاف ولكن - يويفا يعلن عقوباته ضد مبابي وروديجير.. ونجاة فينيسيوس

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" معاقبة ثلاثة من لاعبي ريال مدريد على خلفية ما حدث بينهم وبين جماهير أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وتم تغريم أنطونيو روديجير مدافع الميرينجي مبلغ 40 ألف يورو، وإيقافه لمباراة واحدة قارية مع إيقاف التنفيذ.

ولا يتم تنفيذ الإيقاف فور صدور القرار، بل يخضع اللاعب لفترة اختبار مدتها عام من تاريخ صدوره.

كذلك تم تغريم كيليان مبابي مبلغ 30 ألف يورو وإيقافه مباراة واحدة بنفس النظام.

وتم تغريم داني سيبايوس لاعب الوسط مبلغ 20 ألف يورو، دون إيقافه.

أما فينيسيوس جونيور فقد خرج بلا عقوبات.

وكشف جييرمو راي صحفي "ذا أثلتيك" أن ريال مدريد سيستأنف ضد هذه القرارات.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا حول مزاعم السلوك غير اللائق من جانب رباعي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر وداني سيبايوس عقب الفوز على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وعبر ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما فاز على جاره بركلات الترجيح.

وأفاد يويفا في بيان: "فتحنا تحقيقا حول احتمالات انتهاك لاعبي ريال مدريد للوائح الانضباطية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف البيان "سيقوم مفتش الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق في مزاعم السلوك غير اللائق من قبل لاعبي ريال مدريد (أنطونيو روديجر، كيليان مبابي، دانيال سيبايوس، وفينيسيوس جونيور) خلال مباراة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين أتليتكو مدريد وريال مدريد في 12 مارس 2025".

وأتم البيان "سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول هذه المسألة في الوقت المناسب".

واحتفل الرباعي بشكل صاخب أمام جماهير أتليتكو مدريد بملعب متروبوليتانو عقب الفوز.

كيليان مبابي أنطونيو روديجير فينيسيوس جونيور ريال مدريد
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