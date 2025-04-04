حمدي فتحي يشارك في عودة الوكرة للانتصارات بدوري نجوم قطر

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 18:48

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

شارك حمدي فتحي مع الوكرة في الفوز على أم صلال 1-0 في الجولة 20 من دوري نجوم قطر.

وانتصر الوكرة بعد تعادل وهزيمة في آخر جولتين من المسابقة.

وبدأ حمدي فتحي اللقاء أساسيا وشارك حتى نهايته وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 86.

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وتعد تلك رابع بطاقة صفراء يتلقاها الدولي المصري هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وسجل الجزائري فريد بولاية هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19 بتسديدة أرضية قوية.

الفوز رفع الوكرة لـ 24 نقطة ارتقى بها من المركز العاشر للسابع.

فيما توقف رصيد أم صلال عند 15 نقطة في المركز الـ 11 الذي يخوض ملحق الهبوط.

وخاض حمدي فتحي 27 مباراة هذا الموسم بقميص الوكرة في جميع المسابقات واكتفى بصناعة هدف وحيد.

حمدي فتحي الوكرة دوري نجوم قطر
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