حمدي فتحي يشارك في عودة الوكرة للانتصارات بدوري نجوم قطر

شارك حمدي فتحي مع الوكرة في الفوز على أم صلال 1-0 في الجولة 20 من دوري نجوم قطر.

وانتصر الوكرة بعد تعادل وهزيمة في آخر جولتين من المسابقة.

وبدأ حمدي فتحي اللقاء أساسيا وشارك حتى نهايته وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 86.

وتعد تلك رابع بطاقة صفراء يتلقاها الدولي المصري هذا الموسم في مسابقة الدوري.

شوف | الحكم يشهر البطاقة الصفراء لحمدي فتحي لاعب الوكرة بعد هذا التدخل .. هل تتفق مع قرار الحكم؟#دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/yywLJ8atHJ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 4, 2025

وسجل الجزائري فريد بولاية هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19 بتسديدة أرضية قوية.

هدف | نادي الوكرة تقدم 1 - 0 على أم صلال عبر فريد بولاية في الدقيقة 19 #دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Lqqaebuphp — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 4, 2025

الفوز رفع الوكرة لـ 24 نقطة ارتقى بها من المركز العاشر للسابع.

فيما توقف رصيد أم صلال عند 15 نقطة في المركز الـ 11 الذي يخوض ملحق الهبوط.

وخاض حمدي فتحي 27 مباراة هذا الموسم بقميص الوكرة في جميع المسابقات واكتفى بصناعة هدف وحيد.